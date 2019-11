Maltempo: Sanremo: 10 interventi rinviati in ospedale Borea

E’ di dieci interventi chirurgici rinviati, il bilancio dei disagi provocati dall’otturazione delle grondaie soprastanti il nuovo blocco operatorio dell’ospedale Borea di Sanremo (Imperia), che si e’ verificato ieri a causa delle piogge e dei rifiuti, soprattutto bicchierini di plastica, gettati sulla copertura del reparto dai piani superiori. A farei il punto sulla situazione e’ stato oggi il direttore generale dell’Asl 1 Imperiese Marco Damonte Prioli.

“Stiamo mettendo in atto soluzioni – ha detto Prioli – che impediscano il riverificarsi di un evento analogo”. Dopo il sopralluogo tecnico effettuato in mattinata, due delle quattro sale sono tornate operative e sono state dedicate alle eventuali emergenze. “Le restanti due sale – ha specificato il dg – saranno attivate tra martedi’ e venerdi’, speriamo nel piu’ breve tempo possibile. I lavori sono gia’ iniziati”. Per quanto riguarda gli interventi in programma, e’ stato stilato un piano di emergenza per cui gli interventi di senologia sono stati spostati a Imperia. Gli altri (quattro di ginecologia, altrettanti di ortopedia e due di chirurgia) verranno effettuati nel presidio di Sanremo tra martedi’ e venerdi’. “Si trattava ovviamente – ha concluso Prioli – di interventi non urgenti”.