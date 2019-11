Maltempo Sanremo: due gli sfollati, resta isolata la frazione

Giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Imperia, che hanno ricevuto numerose richieste di intervento per danni legati al maltempo in tutto il territorio provinciale, anche se la perturbazione ha creato i problemi maggiori nel comune di Sanremo.

Nella Citta’ dei Fiori salgono a due le persone allontanate dalla propria abitazione: oltre all’inquilino fatto sfollare all’alba, i vigili del fuoco hanno evacuato una abitazione a Borgo Tinasso abitata da una donna anziana. L’appartamento e’ stato dichiarato inagibile per problematiche strutturali. Una donna e’ stata sfollata anche a Imperia per infiltrazioni di acqua che hanno reso inagibile il suo appartamento.

“Il maltempo di questa notte ha causato disagi e da questa mattina all’alba decine di persone sono al lavoro su molti fronti” ha detto Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo. La criticita’ maggiore resta in strada Valloni, in frazione San Pietro dove 60 residenti sono isolati da stamani. “In queste ore si e’ lavorato per coprire con i teli il versante esposto e ripararlo da nuove eventuali precipitazioni – ha detto il sindaco -. Amaie ha realizzato un bypass per un tubo dell’acqua, parzialmente danneggiato dalla frana. Al momento e’ garantito un passaggio pedonale. Domani invece sara’ fatto un sopralluogo tecnico per procedere ai lavori in somma urgenza”.

Per quanto riguarda le piogge sono attese precipitazioni fin verso le 15 o le 16 di oggi, a seguire un graduale esaurimento dei fenomeni in serata, con possibili scrosci residui su tutta la Regione. A partire dalla serata, però, sono attese le risposte idrauliche di tutta la pioggia caduta fino a ora sull’estremo levante.

“La situazione è monitorata costantemente dalla Sala operativa di Protezione civile – precisa l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -. Le precipitazioni più intense si sono concentrate sul Levante della Liguria, soprattutto sul Tigullio orientale e sull’entroterra, nella valle del Vara, dove abbiamo registrato diversi disagi. Sono state attivate squadre di volontari, e al momento nessuna persona è coinvolta in situazioni di difficoltà o pericolo, ma le risposte idrauliche arriveranno, soprattutto sui bacini grandi tra stanotte e domani mattina. Per domani è attesa una pausa nelle precipitazioni, ma proseguono e si intensificano i venti dai quadranti meridionali, di libeccio in particolare sull’estremo ponente con venti fino a burrasca e a levante con raffiche fino a burrasca. Ci aspettiamo una mareggiata con onde fino a 4,5 metri di altezza sul centro e l’estremo levante, l’intensità massima prevista per domani”.