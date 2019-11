Maltempo Sardegna: masso sulla strada nell’Oristanese

E’ stato riaperto al traffico il tratto della strada provinciale 11, tra Ula Tirso e Ghilarza, nell’Oristanese, chiuso dalle prime ore del mattino per la caduta di un masso di almeno quattro metri cubi dal costone roccioso. Al momento del crollo, avvenuto durante la notte, quel tratto di strada a poche centinaia di metri dall’ingresso del paese era fortunatamente deserto.

Lo smottamento – spiegano – è stato favorito dalle abbondanti piogge cadute negli ultimi giorni su tutta la zona. Per liberare la carreggiata la Provincia ha fatto intervenire una squadra di operai che, con l’ausilio di un potente martello demolitore azionato da un escavatore, ha ridotto il masso in frantumi che poi sono stati caricati su un camion e portati via.

La stessa squadra ha poi provveduto a una operazione di bonifica del costone facendo cadere altri massi, di minori dimensioni, considerati a rischio crollo.