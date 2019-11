E’ stata declassata da Arancione a Gialla l’allerta per rischio idrogeologico in Sardegna, nell’Iglesiente, il Logudoro, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso, prorogata fino alla mezzanotte di oggi per le precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, che stanno riguardando l’Isola da ieri notte. La Protezione Civile ha inoltre confermato l’allerta Gialla per rischio idrogeologico sulla Gallura.