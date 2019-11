Maltempo Sardegna: neve sul Gennargentu e temperature in picchiata

A Fonni, il paese più alto della Sardegna, piove da questa mattina, ma sulle cime del Bruncuspina, a 1.800 metri di altezza, è tornata la neve. Il manto bianco aveva già fatto la sua comparsa qualche giorno fa, in anticipo rispetto agli altri anni scorsi. Oggi verso le 14, sulle cime del Gennargentu la temperatura segnava zero gradi e i fiocchi bianchi hanno iniziato a scendere fino ad imbiancare tutta la montagna. La neve è caduta anche nel tratto più alto della provinciale che dal Bruncupsina porta al centro abitato di Fonni, dove la temperatura è scesa a +4°C. Per il momento non vengono segnalati disagi sulle strade.