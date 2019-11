Maltempo Sardegna, piogge, temporali e vento: allerta meteo prorogata

Piogge, temporali, vento e mareggiate per le prossime 24-30 ore sulla Sardegna. Permane e si protrae il maltempo sull’Isola e così la protezione civile regionale ha prorogato l’allerta sino alla mezzanotte di domenica. A partire dalla notte si prevedono venti forti da Sud-Ovest, localmente di burrasca, in rotazione da Nord-Ovest nelle ore centrali di domani. Le zone per le quali vige la criticità ordinaria con codice giallo sono il Campidano, l’Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro.