Maltempo, Italia flagellata dallo scirocco: Nord/Est in ginocchio per neve, pioggia e blackout, fiato sospeso per i fiumi [FOTO]

Inizia una notte molto difficile per il maltempo in gran parte d’Italia: la situazione più critica è quella del Nord/Est, dove tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia si stanno verificando piogge torrenziali e abbondanti nevicate in montagna che provocano gravi disagi alla popolazione. Molte località hanno superato il tetto dei 200mm di pioggia giornalieri, soprattutto in Friuli Venezia Giulia con 264mm a Tolmezzo, 251mm a Tramonti di Sotto, 218mm a Malga Valine, 210mm a Chievolis, 208mm ad Andreis, 207mm a Casera Podestine, ma anche in Veneto con 205mm ad Arsiero, 204mm a Vallarsa. Ma sono tantissime le località che hanno superato i 100-150mm di pioggia nelle ultime 24 ore. Una situazione che sta provocando danni e disagi per blackout elettrici, fiumi in piena, frane e crolli.

Anche al Centro Italia il maltempo sta provocando seri danni: tra Toscana e Lazio si sono verificati violenti temporali che hanno scaricato fino a 90-100mm di pioggia in molte località, provocando gravi criticità. Anche a Roma un forte temporale ha colpito la città nel pomeriggio, con punte di 55mm nel centro storico della Capitale, ma per Lazio e Toscana è stato soltanto un piccolo assaggio del maltempo ben più estremo previsto nel weekend. Nonostante le frane, gli smottamenti e le inondazioni odierne, tra Sabato e Domenica andrà molto peggio.

Al Sud, invece, la situazione è più tranquilla: c’è da segnalare soltanto il forte vento di scirocco con temperature anomale, molto calde per il periodo, addirittura in tarda serata (dati delle ore 22:50) di ben +21°C a Palermo, Messina, Tropea, Belvedere Marittimo, Brolo, Bacoli, Santa Maria a Vico e Pagani, +20°C a Napoli, Taranto, Reggio Calabria, Scilla, Salerno, Benevento, Crotone, Paola, Agrigento, Patti, Sorrento, Agropoli, Pozzuoli, Procida, Capua e Maddaloni, +19°C a Bari, Caserta, Barcellona Pozzo di Gotto e Nova Siri Marina, +18°C a Lecce, Brindisi e Roseto Capo Spulico, +17°C a Termoli e Avellino.

Ma il maltempo tornerà prepotente Domenica anche al Sud.

Intanto ecco tutti gli aggiornamenti del maltempo in atto al Nord:

Maltempo in Friuli Venezia GIulia, esonda torrente: Valcellina isolata

A causa dell’esondazione del torrente Cellina, Fvg Strade ha disposto la chiusura della strada regionale 251 della Valcellina, all’altezza delle gallerie di Barcis (Pordenone). Alcuni paesi dell’Alta Valcellina rimangono raggiungibili solo dal Veneto. Sul posto e’ giunto anche il sindaco di Barcis, Claudio Traina, che sta coordinando il lavoro della squadra comunale di Protezione civile, che presidia l’area. Per i pendolari che non sono riusciti a rientrare a casa per tempo, si prospetta un bypass di cento chilometri e un paio d’ore di percorrenza: Erto, paese in cui abita Mauro Corona, Cimolais e Casso sono raggiungibili soltanto dal Cadore. In caso di emergenze sanitarie, grazie a un protocollo tra le due Regioni, interverra’ il personale della provincia di Belluno.

Maltempo, ferrovia del Brennero interrotta per una frana: smottamento sui binari a Bolzano

La linea ferroviaria del Brennero risulta attualmente interrotta a Bolzano in seguito alla caduta di una frana di piccole dimensioni. Lo smottamento ha invaso i binari nella zona del ‘Virgolo’, una piccola montagna che sovrasta il centro storico bolzanino. Anche un albero e’ stato trascinato dalla colata di fango. Sul posto si trovano i vigili del fuoco per liberare i binari. Il traffico ferroviario e’ fermo. A quanto si e’ appreso, le ferrovie stanno allestendo un servizio di bus sostitutivo tra le stazioni di Bronzolo e Bolzano. Tecnici del servizio ferroviario e della provincia stanno valutando la situazione. Il traffico su binari continua ad essere interrotto.

Maltempo, nuovo blackout a Brunico

Dopo il black out durato quasi due giorni, Brunico e’ nuovamente senza luce e senza corrente elettrica. In serata un albero e’ infatti caduto sulla linea di alta tensione della Terna. L’interruzione – informa il Comune – durera’ almeno alcune ore. Il black out di mercoledi’ e giovedi’ aveva causato forti disagi, anche alle telecomunicazioni.

Maltempo in Toscana, fiumi in piena in Maremma

Il Maltempo in Maremma ha causato l’innalzamento dei corsi d’acqua tanto che nel territorio di Manciano (Grosseto) il fiume Albegna, nel tratto presso localita’ Marsiliana e’ a 5,10 metri di altezza, mentre il torrente Elsa e’ salito a 4,5 metri di altezza, sempre a Marsiliana tanto che le autorita’ hanno chiuso alcune strade comunali pertinenti. Il Comune di Manciano – riferisce sul sito lo stesso ente locale – che oggi sono caduti in alcuni punti del suo territorio oltre 90 millimetri di acqua e che in sei ore il livello della pioggia ha raggiunto i 100 millimetri. Quantita’ che hanno causato un aumento dei livelli dei fiumi. Nella stessa zona la strada regionale 74 resta aperta e percorribile. Chiuse invece le strade comunali di Onteo e Cirignano a causa, appunto, della piena dell’Elsa. Ripulite nella giornata molte strade dagli operai comunali, fra queste anche la strada 101 tra Sgrillozzo e Vallerana che e’ stata riaperta

Maltempo, fenomeni estremi a Roma e nel Lazio: danni e disagi

Una forte mareggiata ha interessato il litorale romano, da Ostia a Civitavecchia, dove si segnalano criticita’ nelle scuole. E, intanto, a Roma il Maltempo ha gia’ causato allagamenti in alcune stazioni della metro che sono state chiuse. Nel pomeriggio squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per soccorrere alcune persone rimaste all’interno della fermata metro della linea A Numidio Quadrato, interessata da infiltrazioni d’acqua per le forti piogge. La stazione, poi, e’ stata chiusa parzialmente. Sbarrate completamente le porte della fermata Lucio Sestio, sulla stessa linea A, e successivamente anche di Manzoni (per problemi tecnici) e di Porta Furba Quadraro (causa Maltempo). Le previsioni parlano di venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali, con mareggiate lungo le coste esposte. Piu’ precisamente criticita’ idrogeologica da codice arancione su Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; criticita’ idraulica e idrogeologica per temporali da codice giallo su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti e Aniene. “Stiamo monitorando la situazione delle scuole superiori colpite dal Maltempo di questi giorni. La situazione piu’ critica a Civitavecchia e nei plessi di Santa Marinella, dove stiamo effettuando sopralluoghi con i nostri tecnici, che stanno valutando le forme di intervento. Il Dipartimento ‘Edilizia scolastica’ della Citta’ metropolitana di Roma ha attivato un servizio di reperibilita’ di 24 ore e ha allertato tutte le ditte di manutenzione per ripristinare la funzionalita’ degli edifici piu’ colpiti dalle intense piogge”, ha detto il Vice Sindaco della Citta’ metropolitana di Roma, Teresa Zotta. Sull’Aurelia, all’altezza di Santa Marinella, disagi per l’allagamento di un tratto poi chiuso alla circolazione. La mareggiata ha distrutto la recinzione dei percorsi pedonali vicino le dune tra Focene nord e Fregene sud. Il vento a Fiumicino ha fatto volare pezzi di tetto dal palazzetto dello Sport di Fiumicino. Mareggiate anche a Terracina e al Circeo

