Maltempo, lo scirocco fa una strage di alberi a Messina: tram bloccato, le immagini dalla città dello Stretto [VIDEO]

Il forte vento di scirocco che soffia da una settimana in modo impetuoso nello Stretto di Messina, sta provocando una vera e propria strage di alberi in città. Le raffiche più forti oggi hanno sfiorato gli 80km/h e verso le 14:30 a piazza Cavallotti sono crollati molti rami di svariati alberi. Uno, decisamente grosso, è finito sulla linea tranviaria e così da ore i tram non transitano nella città peloritana. Le raffiche più forti stanno interessando i Peloritani e la fascia tirrenica della Provincia: spiccano i 122km/h di Novara di Sicilia i 94km/h di Tripi e gli 82km/h di San Pier Niceto. Ma in serata sono attese raffiche ben più sostenute.

