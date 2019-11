Maltempo, scuola inagibile a Caserta: genitori in protesta

Sei aule e numerosi servizi igienici della scuola comunale Edmondo De Amicis di Caserta sono stati dichiarati non utilizzabili dal Comune con apposita ordinanza in seguito al sopralluogo dei vigili del fuoco, da cui sono emerse infiltrazioni d’acqua piovana nei locali dell’istituto a causa del Maltempo.

La preside Tania Sassi, dell’istituto ubicato nella centrale via Giannone, che ospita scuola dell’infanzia ed elementari, ha fatto richiesta al Comune per l’installazione di bagni chimici, visto che quelli rimasti agibili non sono sufficienti alle esigenze degli alunni. A causa delle piogge sono stati infatti chiusi tutti i bagni riservati alle bambine della materna ubicati a piano terra e al primo piano. La situazione ha provocato anche le proteste dei genitoridche si sono recati in Comune per chiedere immediati interventi di ripristino. Le infiltrazioni d’acqua – hanno accertato i vigili del fuoco – sono avvenute dal tetto, che necessita di lavori per un costo di 200 mila euro.