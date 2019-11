Maltempo, scuole chiuse a Benevento: gli studenti esultano, “Che mondo sarebbe senza Mastella?”

“Che mondo sarebbe senza Mastella?”. E’ il meme che sta girando in queste ore nelle chat di docenti e alunni. L’immagine riprende e modifica, ma di poco, immagine e slogan di una celebre crema alla nocciola e, in maniera ironica, riassume l’entusiasmo degli studenti che domani mattina non dovranno andare a scuola per via del maltempo e della conseguente ordinanza sindacale che ha disposto la chiusura di tutti i plessi a Benevento.

Immediate le reazioni dei ragazzi alla notizia diramata dal primo cittadino sulla sua pagina facebook: “Forte – dice Maria Pia al sindaco – come la potenza con cui ho chiuso i libri dopo questa notizia”; “Sei la mia vita – scrive Simone -, avevo due ore di matematica”; “Ho contattato Francesco per la beatificazione – commenta Andrea -, a breve..”; e Anna posta: “Io cambio residenza solo per votarti”.