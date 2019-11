Maltempo, sarà un venerdì 8 novembre da incubo: allerta meteo in 15 regioni, domani scuole chiuse in molti comuni [ELENCO AGGIORNATO]

Allerta Meteo – Nuova pesante ondata di maltempo sta giungendo sull’Italia e si manifesterà in particolare modo nella giornata di domani: la Protezione Civile ha emesso un pesantissimo avviso di allerta meteo, prevedendo maltempo in ben 15 Regioni. Quasi tutta l’Italia dovrà dunque fare i conti con pioggia e temporali, pertanto sono in molti i Comuni che hanno disposto, in misura preventiva, la chiusura delle scuole.

Ecco l‘elenco aggiornato delle scuole chiuse per la giornata di domani, venerdì 8 novembre 2019, regione per regione:

Toscana

Livorno

Collesalvetti (Livorno)

Cecina, Bibbona (Livorno)

Rosignano (Livorno)

Liguria