Maltempo: scuole chiuse domani a Crotone

Il vice sindaco di Crotone, Benedetto Proto, “in continuita’ con i provvedimenti gia’ assunti nelle scorse ore ed a seguito della allerta meteo livello arancione emanata dalla Protezione civile regionale per domani, 25 novembre, delle difficolta’ riscontrate a seguito delle precipitazioni in corso, per la sicurezza degli alunni e per consentire ulteriori interventi di protezione civile in citta’, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, 25 novembre“. Ne da’ notizia un comunicato dell’ufficio stampa del Comune di Crotone. “Si rinnova – si aggiunge – l’invito alla prudenza ed alla collaborazione in queste ore, limitando gli spostamenti“.