Maltempo, seconda notte di allerta rossa in Liguria: “Piogge, allagamenti e disagi a Savona, Genova e in Val Bormida” [FOTO]

“È passata la seconda nottata di allerta rossa in Liguria: ancora piogge con allagamenti e disagi diffusi, soprattutto su Savona, Val Bormida e Genova. Evacuate dalle loro abitazioni altre 23 persone, 9 a Sant’Olcese e 14 nella zona da Altare a Mallare a causa di due frane. La nostra sala della Protezione Civile è aperta h24 e continua a monitorare costantemente la situazione“: lo ha affermato il governatore della Liguria Giovanni Toti. “Vi raccomandiamo di limitare il più possibile gli spostamenti e di prestare la massima attenzione. Seguite tutti gli aggiornamenti tramite i siti di riferimento tra cui quello di Regione Liguria e allertaliguria.gov.it. Grazie ancora una volta ai previsori, ai volontari e a tutti coloro che stanno lavorando senza sosta per la nostra sicurezza. Restiamo in allerta rossa su Genova fino alle 12 e sul ponente ligure fino alle 15 di oggi: non abbassiamo la guardia. Forza Liguria!”

Una sezione operativa di colonna mobile dei vigili del fuoco di La Spezia è partita alla volta di Savona. In considerazione delle avverse condizioni meteo che da giorni interessano il ponente ligure, la direzione regionale vigili del fuoco ha disposto l’invio, dal comando vigili del fuoco La Spezia, di 9 unità operative e quattro automezzi in “assetto alluvionale” (personale specializzato in tecniche di Soccorso Fluviale Alluvionale (SFA) e mezzi fuoristrada che rimorchiano carrelli con natanti attrezzati al soccorso in ambiente alluvionale) verso il comando vigili del fuoco di Savona.

I vigili del fuoco spezzini sono al momento lavoro nella zona di Cairo Montenotte.

Nel Savonese si registra una situazione difficile ad Albisola Superiore dove il rio Basco è esondato nei pressi del ponte medievale e in altri punti. Ci sono sfollati, fa sapere l’amministrazione comunale, che segnala al contempo anche frane che hanno isolata la frazione di Ellera. Il torrente Sansobbia è gonfio ma riesce ancora a scaricare.

Il sindaco invita a rimanere a casa. In tre ore, nel Savonese sono caduti 100 millimetri di pioggia.

La Liguria è ancora in allerta rossa, fino alle 12 a Genova e fino alle 15 nelle province di Savona e Imperia.

A Savona città, che ieri sera era allagata nella parte più vicina al mare, la situazione è migliorata e i ponti sul Letimbro sono stati riaperti.

Sulla A10 Genova-Ventimiglia, a causa delle incessanti piogge, si sono registrati nella notte due smottamenti al di sopra di un muro di controripa che hanno portato alla chiusura dell’autostrada tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova e del tratto tra Albisola e Savona verso Ventimiglia.