Chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 288 ‘di Aidone’, all’altezza del comune di Ramacca, nel catanese, a causa del fango e dei detriti che con il maltempo si Sono riversati sulla strada. Sul posto forze dell’ordine e personale Anas sono a lavoro per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.