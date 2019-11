Un fulmine nella notte ha colpito l’antenna della televisione posta sul terrazzo di una casa in via Mattarella, ad Avola (Siracusa), innescando un incendio: i residenti sono usciti immediatamente dall’appartamento, ed hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno spento il rogo che si era concentrato nel sottotetto, e sono in corso accertamenti per verificare la staticità dell’immobile.