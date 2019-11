Il Maltempo si sposta al Sud: piogge e temperature in picchiata in Sicilia, tempesta di grandine su Malta [FOTO]

Si sposta al Sud Italia il maltempo che ieri ha colpito in modo molto pesante l’Italia centro/settentrionale. Piove a Palermo con appena +16°C in pieno giorno: le temperature stanno diminuendo sensibilmente a partire dai settori occidentali, mentre in Puglia e nelle zone joniche splende ancora il sole e fa caldo con temperature di +22/+23°C che diminuiranno sotto i colpi del maltempo solo nel pomeriggio.

Stamattina una vera e propria tempesta ha colpito Malta e in modo particolare Gozo, dove s’è verificata una violenta grandinata. Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: