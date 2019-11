Le forti mareggiate della scorsa notte e di oggi hanno provocato a Messina il crollo di parte della palazzina cosiddetta ex Samar e un tratto di circa dieci metri di strada. L’edificio – non più utilizzato – fa parte di un ex cantiere navale, ormai dismesso, in prossimità del piazzale della stazione ferroviaria di Contesse. Lo scorso anno in quel tratto di costa, soggetto all’erosione, sono stati realizzati degli argini di protezione in mare.