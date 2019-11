Maltempo Sicilia: oggi allerta meteo gialla a Palermo

Oggi a Palermo è in vigore l’allerta meteo gialla: lo rende noto il Comune.

La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico a causa di temporali, valido fino alle 24 di oggi. In particolare, nel bollettino n. 19328 si legge: “Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli. Venti forti o di burrasca occidentali“.