Maltempo, situazione critica in Alto Adige: nuova frana sulla linea ferroviaria della Val Pusteria, rimarrà chiusa almeno un mese

Nuovo smottamento sulla linea ferroviaria della Val Pusteria, chiusa da giorni dopo l’ondata di maltempo in Alto Adige. A Valdaora su un pendio boschivo ha ceduto un tratto di banchina. Per alcuni metri i binari sono sospesi nel vuoto sotto una voragine di decine e decine di metri. A poca distanza dal luogo della frana, poco dopo, due enormi sassi sono finiti sui binari della linea ferroviaria della val Pusteria. I lavori di repristino si prospettano molto impegnativi.

Adesso la linea ferroviaria della val Pusteria rimarrà chiusa almeno un mese nel tratto della frana staccatasi questa mattina lungo un pendio a Valdaora di sopra che ha letteralmente tolto il terreno sotto i binari della linea ferroviaria della Val Pusteria. “Stiamo lavorando a pieno regime per ripristinare la situazione – commenta l’assessore alla mobilità Daniel Alfreider – ma al momento attuale non e’ possibile sapere quando potra’ essere riaperta la linea che rimane chiusa da Brunico a Lienz”. Alfreider aggiunge che “la priorita’ e’ garantire la massima sicurezza possibile ai passeggeri, ai quali e’ gia’ stato messo a disposizione da ieri un servizio di bus sostitutivi fra Fortezza e San Candido“.

Attualmente gli autobus partono ogni ora, da entrambi i capolinea, al minuto 50, i tecnici si riuniranno entro la giornata per rivedere arrivi e partenze in modo tale da garantire i collegamenti. Per quanto riguarda l’Alta Val Pusteria, la chiusura della linea ferroviaria durera’ almeno un mese. Per quanto riguarda il resto della tratta, una stima sara’ possibile solo una volta spostato il convoglio al centro di un piccolo deragliamento ieri mattina a Rio Pusteria. A causa delle condizioni meteorologiche e del rischio di ulteriori smottamenti, il treno non e’ ancora stato spostato, e dunque non sono stati eseguiti neppure i rilievi lungo i binari. Notizie piu’ rassicuranti, invece, per quanto riguarda la strada statale della Val Pusteria. Dopo una serie di incontri con i tecnici, l’assessore Alfreider ipotizza la possibilita’ di una riapertura completa, lungo entrambe le corsie di marcia, della zona nei pressi del Kniepass a San Lorenzo di Sebato, attualmente percorribile solo a senso unico alternato. “Stiamo facendo tutto il possibile per fare in modo che la valle sia nuovamente percorribile in maniera regolare, e in completa sicurezza, almeno dalle auto“. A tale proposito, Alfreider conclude ringraziando l’instancabile operato dei circa 500 uomini del Servizio strade che, grazie ai circa 250 mezzi a disposizione, stanno lavorando giorno e notte. “In queste situazioni ci si rende conto di quanto sia difficile garantire il mantenimento di strade sicure e percorribili – commenta l’assessore – e di quanto sia importante poter intervenire in maniera rapida ed efficiente“.