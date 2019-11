Maltempo, la situazione viabilità tra Liguria, Piemonte e Lombardia: alcune strade riaperte

In Lombardia, a Luino (Varese), è stata riaperta la strada statale 394 ”del Verbano Orientale”, chiusa da sabato in via precauzionale all’altezza del km 34,700 per la piena del fiume Tresa. L’abbassamento del livello delle acque ha consentito ai tecnici Anas di riaprire il tracciato al traffico. In Piemonte è riaperta da questa mattina per fasce orarie la strada statale 659 ”di Valle Antigorio e Val Formazza” nel tratto compreso tra le località Passo (km 24), nel comune di Premia, e Canza (km 36,400) nel comune di Formazza. Il tratto è tornato percorribile nelle fasce orarie 6:30 – 8:30, 14:15 – 14:45, e 15:45 – 16:15 e 18:30 – 19:30. Tra Canza (km 36,400) e Cascate Toce (km 41,700) permane invece l’interdizione al transito per pericolo valanghe.

In Liguria è inoltre riaperta da ieri sera con il senso unico alternato la strada statale 582 ”del Colle di San Bernardo” precedentemente chiusa tra il km 16,800 e il km 26,500 per l’esondazione del fiume Neva in località Zuccarello, in provincia di Savona. Le forti piogge dei giorni scorsi hanno determinato l’accumulo di ingenti quantità di acqua sui versanti provocando instabilità diffuse e l’attivazione del pericolo di valanghe lungo le tratte di montagna, dove si registrano accumuli di neve consistenti. Uomini e mezzi Anas sono al lavoro senza sosta per ripristinare la transitabilità lungo le tratte interessate dai movimenti dei versanti, fortemente sollecitati dalle prolungate precipitazioni. Nel dettaglio, in Liguria permane la chiusura al traffico della strada statale 1 ”Via Aurelia” tra Arenzano e Vesima, al km 546,700, a causa di una frana. I mezzi d’opera e gli uomini Anas sono al lavoro ininterrottamente per liberare la carreggiata dal fango e dai detriti che si sono riversati sulla strada dal versante prossimo alla statale.

Sempre la statale Aurelia è inoltre chiusa all’altezza di Capo Caprazoppa, tra Finale e Pietra Ligure, a causa di un masso di grandi dimensioni caduto in prossimità della carreggiata. Oggi i rocciatori hanno eseguito il disgaggio del versante e l’intervento proseguirà con la rimozione del materiale franato e il rivestimento della parete rocciosa con reti ad alta resistenza. In Piemonte sono chiuse per pericolo valanghe la statale 25 ”del Moncenisio”, dal km 67 al confine di Stato, la strada statale 21 ”del Colle della Maddalena”, nel tratto compreso tra Argentera (km 51) e il confine francese, e la statale 33 ”del Sempione”, negli ultimi tre chilometri in prossimità del confine con la Svizzera. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione ”VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in ”App store” e in ”Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.