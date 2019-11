Maltempo Sondrio, Anas: “Chiusura invernale del Passo dello Spluga”

In vista dell’arrivo dell’inverno, Anas ha programmato la chiusura al transito del Passo dello Spluga in territorio comunale di Madesimo (Sondrio) sulla statale 36. La chiusura e’ attiva dalle 18 di oggi lungo l’ultimo tratto montano della statale, gia’ interdetto al transito sui versanti lombardo ed elvetico a causa delle abbondanti nevicate tra Montespluga e il confine di Stato. Il provvedimento restera’ in vigore durante l’intera stagione invernale fino alla riapertura, prevista per la primavera 2020.