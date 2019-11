A causa del maltempo delle ultime ore e per la presenza di vento forte, la strada statale 38 “Dello Stelvio” è provvisoriamente chiusa al transito dal km 106,500 al km 124,306, in direzione Bormio, in località Valdidentro, in provincia di Sondrio. Lo comunica in una nota Anas. Sul posto sono presenti le squadre della societa’ del Gruppo Fs e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel piu’ breve tempo possibile.