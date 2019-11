Maltempo, tempesta di scirocco: Capri isolata, stop collegamenti fra Napoli e l’isola

Il vento ha flagellato Capri sin dalle prime ore del pomeriggio e ha raggiunto una velocità di oltre 30 nodi, alzando onde di circa 6 metri. In questa situazione, il traghetto lento delle 17.40 per Napoli non è potuto partire, lasciando sulla banchina del Porto di Marina Grande oltre 100 passeggeri. Tra questi, la squadra di calcio giovanile dell’Arzanese, giunta sull’isola per disputare una partita contro il Real Anacapri. Bloccato sull’isola anche un gruppo di turisti stranieri. Vista la mancata partenza, sul molo sono iniziate le prime proteste. È stato avvertito il sindaco di Capri, Marino Lembo, della situazione che si era venuta a creare al porto. Immediato quindi il suo intervento presso i vertici della Caremar per chiedere se fossero previsti altri mezzi in partenza, ma gli è stato riferito che le condizioni meteo-marine andavano peggiorando soprattutto in prossimità di Napoli a causa del forte vento di scirocco. Lo stop ai collegamenti è quindi definitivo. Intanto, comincia ad essere organizzata la sosta notturna per i passeggeri rimasti bloccati a Capri.