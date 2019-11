Maltempo: prorogato lo stato di emergenza nelle zone della tempesta Vaia

Il Dipartimento di Protezione civile presso la presidenza del Consiglio dei ministri ha prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nelle regioni flagellate dal maltempo nell’autunno del 2018, tra cui il Bellunese, su cui si e’ abbattuta la tempesta “Vaia”. Lo rende noto oggi il deputato bellunese Roger De Menech (Pd), definendo la proroga “una buona notizia, perche’ chi ha subito danni avra’ piu’ tempo per documentare e chiedere i risarcimenti, e questo vale soprattutto per gli amministratori pubblici e per i Comuni”.