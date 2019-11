Maltempo, temporali nel Frusinate: il vento abbatte gli alberi

Disagi per il Maltempo in provincia di Frosinone con forti precipitazioni accompagnate da raffiche di vento che hanno causato non pochi problemi in molte zone del Frusinate. Numerosi gli alberi caduti e che hanno richiesto l’intervento di vigili del fuoco e protezione civile. Una tromba d’aria ha causato danni nel nord della Ciociaria al confine con la provincia di Roma. Disagi anche sulla linea ferroviaria Roma-cassino dove la circolazione e’ rimasta rallentata per un guasto tra Morolo e Anagni. I treni hanno accusato ritardi di venti minuti.