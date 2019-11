Maltempo nel Torinese: 23 strade chiuse per frane e allagamenti, fiumi sorvegliati speciali

Le piogge torrenziali delle scorse ore hanno creato numerose criticità sul territorio torinese dove sono più di 100 i Centri operativi misti comunali aperti e in contatto con la Sala operativa della Città metropolitana di Torino. In particolare, 23 strade sono chiuse per frane e allagamenti e 8 quelle percorribili.

Per quanto riguarda la situazione di fiumi e corsi d’acqua, sono sopra la soglia critica di pericolo il Malone, il Chisola, in quella critica di superamento del livello di guardia il Ceronda, il Banna, la Stura di Lanzo, il Po. A Settimo Vittone una borgata è isolata per caduta massi sulla strada comunale, mentre a Traversella, sulla strada verso Fondo, ieri sera è caduta una valanga.