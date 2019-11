Maltempo, devastante tornado a Polverosa di Orbetello: case danneggiate ed alberi abbattuti [FOTO e VIDEO]

Domenica 17 novembre è stata l’ennesima giornata in cui il maltempo ha messo in ginocchio l’Italia in questo mese, tra esondazioni, frane, forti venti, acqua alta e neve. Nella forte ondata di maltempo scatenata da un ciclone in risalita nel Tirreno, un forte tornado ha colpito Polverosa di Orbetello, in provincia di Grosseto. Le immagini della gallery scorrevole in alto e i video che trovate in fondo all’articolo testimoniano danni significativi, come tetti delle case gravemente danneggiati, alberi spezzati e finestre in frantumi, che fanno pensare ad un tornado F2.