Maltempo Toscana, la Regione: “In giunta la delibera con i Comuni colpiti”

Il presidente della Toscana Enrico Rossi portera’ lunedi’ 25 novembre in giunta la delibera con l’elenco dei comuni colpiti dal Maltempo e che hanno subito danni per la pioggia e i temporali che si sono abbattuti sulla regione lo scorso fine settimana o per via degli allagamenti che ne sono susseguiti.

La dichiarazione di emergenza regionale era gia’ stata firmata da Rossi il 18 novembre. Sara’ richiesta anche quella nazionale. La delibera, spiega una nota, permettera’ di attivare da subito prestiti fino a 20 mila euro, senza interessi, a beneficio delle aziende colpite. I finanziamenti saranno concessi ricorrendo al microcredito: non ci sara’ dunque bisogno di produrre garanzie.

Le pratiche saranno gestite da Fidi Toscana, la finanziaria di cui la Regione e’ socia di maggioranza relativa, la quale attivera’ sul territorio una serie di sportelli: uno a Grosseto, uno ad Empoli (Firenze) ed un terzo nel pisano (a Pisa o a Pontedera), oltre a quello gia’ presente presso gli uffici fiorentini. Per richiedere il prestito bastera’ un’autodichiarazione con i danni subiti e gli interventi conseguenti da finanziare, per un importo di almeno cinquemila euro. I moduli sono gia’ disponibili sul portale ‘Toscana Muove’, www.toscanamuove.it, nella sezione ‘Bandi gestiti’. Sono ammesse tutte le spese connesse alla ripresa e al rilancio delle attivita’ danneggiate. Gli uffici esamineranno velocemente le richieste e dall’ammissione al prestito (su cui potra’ essere richiesto un anticipo fino all’80%) e dalla firma del contratto le aziende avranno un anno di tempo per eseguire gli interventi dichiarati, con una proroga possibile di altri tre mesi. Trascorso il termine, le spese dovranno essere rendicontate e si dovra’ anche accompagnare una perizia, finanziabile anch’essa, che certifichi i danni subiti.

A quel punto l’intero prestito sara’ erogato. Il finanziamento ricevuto potra’ essere restituito da tre a dieci anni, a tasso zero. Intanto domani il presidente Rossi si rechera’ nel Senese e a Figline-Incisa Valdarno per una visita ai luoghi maggiormente colpiti dal Maltempo nei giorni scorsi. Alle 9.30 il ritrovo e’ a Certaldo (davanti al Palazzo comunale); alle 10.30 a San Gimignano (localita’ Cusona); alle 11.30 a Monteriggioni (cassa di espansione Santa Giulia); alle 12.30 a Sovicille (localita’ Brenna); e alle 15.30 – Figline e Incisa Valdarno (davanti al Palazzo comunale).