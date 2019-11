Maltempo Toscana: cede una strada in Versilia a causa delle piogge

Il maltempo ha provocato un cedimento stradale in provincia di Lucca. E’ stato chiuso un tratto della via Sarzanese al km 17,2 all’altezza del paese di Bozzano, in Versilia, ed è stata creata una viabilità alternativa. La sezione stradale che ha ceduto a causa del maltempo ha interessato alcune tubature dell’acqua che passano sotto il manto stradale ed aperto una buca di circa cinque metri per due. Sul posto il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini con i tecnici comunali, la polizia municipale, i tecnici di Anas e di Gaia. In tarda mattinata sono iniziati gli interventi di ripristino che dovrebbero concludersi nel giro di pochi giorni avviati da Anas, ente al quale spetta la competenza della strada. A seguito del cedimento e’ stata istituita una viabilità alternativa.