Una donna a bordo di un’auto è stata trascinata dalla forte corrente dell’acqua, causata dalle forti piogge, nel canale Serchio di Sorreggio, nella provincia di Lucca. La donna è stata tratta in salvo da personale del 118. I vigili del fuoco del Comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, sono intervenuti per mettere in sicurezza l’auto nel canale.