Maltempo Toscana, è ancora allerta: ieri l’esondazione del fiume Sieve, ad Arezzo frane, smottamenti e evacuazioni

Tutti gli idrometri dei fiumi e dei canali toscani al momento sono tornati in condizioni normali, sotto il primo livello di guardia. Lo rende noto la protezione civile della Regione Toscana. Solo l’Arno a Pisa e l’Ombrone a Grosseto sono scesi soltanto sotto il secondo livello di guardia e sono quindi sotto osservazione da parte dei servizi regionali.

Nel Fiorentino ieri esondazione del fiume Sieve

Nell’area metropolitana fiorentina durante il massimo livello di piena dell’Arno si sono registrate inondazioni puntuali. La piena del fiume Sieve ha interessato tutte le golene con alcune esondazioni alla confluenza dell’Arno in zona Selvapiana, a Vicchio e a Borgo San Lorenzo in località Sagginale.

Per quanto riguarda l’Arno, allagamenti isolati sono stati registrati a Incisa nella zona del nuovo campo sportivo e alle Sieci con la relativa chiusura della strada statale 77 interessando per qualche centinaio di metri le abitazioni e il fronte strada. Già ieri sera la strada è stata riaperta. La Regione e il Comune si incontreranno per definire gli interventi necessari.

Ad Arezzo frane, smottamenti e famiglie evacuate

Ad Arezzo non si sono registrate criticità significative sui corsi d’acqua. Ci sono segnalazioni di famiglie evacuate a causa di abitazioni interessate da frane e smottamenti nei comuni di Loro Ciuffenna e Laterina-Pergine Valdarno. Lo scrive in una nota Regione Toscana. Gli invasi di La Penna e Levane funzionano correttamente: in attuazione delle normative vigenti, hanno rilasciato soltanto l’acqua in ingresso ai due invasi con un comportamento che i tecnici definiscono “corretto”.