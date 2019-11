Maltempo, tregua in Toscana: da Empoli a Firenze un momentaneo sospiro di sollievo, 25 famiglie rientrano a casa

E’ defluita senza particolari problemi la piena del fiume Arno a Empoli (Firenze) e negli altri comuni dell’Empolese Valdelsa. A causa della pioggia a Empoli piazza Farinata degli Uberti, la principale del centro storico, è completamente allagata e per questo sono entrate in funzione idrovere.

L’allarme per il fiume Elsa in provincia di Firenze è rientrato. Il livello del fiume si è abbassato. Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche la situazione è tornata gradualmente, ora dopo ora, alla normalità nel comune di Barberino Tavarnelle. Il livello dell’Elsa, che si era gonfiato dalla scorsa notte a causa delle abbondanti precipitazioni segnalate dalla Protezione civile con allerta meteo Codice Arancio per rischio idrogeologico e idraulico, si è abbassato in modo significativo fino a far rientrare, per ora, l’allarme.

Un sospiro di sollievo per le 23 famiglie che erano state evacuate in via precauzionale dalle 4 di questa mattina dal complesso residenziale di Strada Molino in base al provvedimento del sindaco David Baroncelli che si è recato sul posto e lo ha monitorato per tutta la notte e tutta la giornata di oggi insieme al vicesindaco Giacomo Trentanovi, all’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fontani, i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia locale e la squadra della Protezione civile, avendo attivato la sede operativa del Coc (Centro operativo comunale).

Da circa un’ora le famiglie residenti nel borgo del Mulino, in località Zambra, sono rientrate nelle loro abitazioni che non sono mai state inagibili. “Continuiamo a tenere alta la soglia di attenzione su tutto il territorio comunale – dichiara il sindaco David Baroncelli – ed in particolare in corrispondenza dell’abitato di Mulino, circondato dalle acque dell’Elsa che comunque non è esondato e non ha causato allagamenti negli appartamenti. Stiamo monitorando costantemente anche la zona di Sambuca attraversata dal torrente Pesa dove si è verificato un allagamento in un garage di un’abitazione a causa dell’esondazione del fosso del Morrocco.

Per domani e dopodomani è prevista una nuova ondata di MALTEMPO, proseguiamo dunque il nostro lavoro di tutela della sicurezza della comunità con un’attività di osservazione che sarà effettuata ininterrottamente”. Permane il codice arancio. Il centro funzionale regionale ha emesso una nuova allerta meteo codice arancio per rischio idraulico reticolo principale per domani lunedì 18 novembre fino alle ore 23.59 e poi ancora per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore dalle ore 13 alle ore 23.59 di lunedì 18 novembre.