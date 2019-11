Maltempo Toscana: esonda il Cecina nel Pisano, 500 evacuati nel Livornese

E’ esondato questa mattina, senza creare danni, il fiume Cecina, nel Pisano, in zona Verde Oasi fra Saline di Volterra e Ponteginori (Comune di Montecatini Valdicecina) a causa delle forti piogge della notte. Allagate alcune aree non abitate e aziende agricole.

L’area è monitorata dai vigili del fuoco di Saline di Volterra.

In via precauzionale sono state evacuate 500 persone a Cecina (Livorno) per l’arrivo della prevista piena del fiume Cecina.

Tutte le persone, ha spiegato il sindaco Samuele Lippi, si sono trasferite da parenti o recate nei punti previsti dal Comune per l’ospitalità. Chiuso il ponte di Marina su via Volterra. “Il fiume – rileva il primo cittadino – ore fa ha superato il secondo livello di guardia a monte facendo prevedere una piena piu’ importante del previsto. Il centro operativo e’ attivo, abbiamo protezione civile, Pubblica assistenza e Misericordia, operai del Comune e Municipale sul territorio con vvf, polizia e carabinieri“.

L’ultima volta il Cecina è esondato nel 2014, causando molti danni nelle abitazioni più a rischio.