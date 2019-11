Maltempo Toscana: esonda il torrente nella Lunigiana, allagamenti nell’Aretino

Criticità a causa del Maltempo in Lunigiana dove il torrente Fiume, nel territorio di Zeri (Massa Carrara), è esondato in due punti. Smottamenti invece in località Bergugliara e nella frazione di Piania mentre a Pontremoli viene monitorata la piena del Torrente Verde. Lo rende noto il consorzio di bonifica 1 Toscana nord. Presidiato costantemente l’impianto idrovoro di Aulla, pronto a entrare in funzione in caso di innalzamento sopra la soglia di guardia del Magra.

“Al di là di problematiche puntuali e circostanziate – sottolinea il consorzio in una nota –, il reticolo idraulico sul quale abbiamo effettuato in tutti questi mesi importanti interventi di manutenzione preventiva, sta dimostrando, fino ad adesso, di saper reggere all’onda d’urto di precipitazioni ripetute e durature. Naturalmente confidiamo in una rapida tregua del Maltempo, perché la pioggia caduta comincia davvero ad essere significativa”.

Violenti temporali si sono abbattuti anche su Arezzo e provincia provocando allagamenti e in un caso il distacco di una vetrata caduta dal quinto piano da un palazzo in pieno centro senza colpire i passanti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere il pezzo di vetro rimasto penzolante dalla finestra. Decine le chiamate ai vigili del fuoco impegnati a liberare fondi e garage invasi dall’acqua e alberi divelti per le raffiche di vento.

Particolarmente colpite le zone del Casentino e del Valdarno dove sono molte le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco. A Badia Prataglia, nel comune di Poppi, una bomba d’acqua ha interessato la zona dove una struttura alberghiera è rimasta allagata. Sempre nell’area casentinese è segnalato un forte ingrossamento dell’Arno. Forti piogge anche in Valdichiana.