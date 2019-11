Maltempo Toscana: frana su casa nell’Aretino, famiglia evacuata

Numerosi nelle scorse ore gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Arezzo per alberi caduti sulla sede stradale e allagamenti.

Situazione critica nel Casentino e nel Valdarno.

Una frana che ha interessato l’autostrada A1 sulla corsia sud al km 344: un’auto è stata coinvolta, fortunatamente senza conseguenze. La corsia sud, momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso, è stata poi riaperta.

A Loro Ciuffenna la frana di un muro ha investito la casa sottostante arrecando danni all’ingresso dell’abitazione: evacuata la famiglia residente nell’edificio.