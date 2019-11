Maltempo Toscana, frana un muro di contenimento a Firenze: un’auto danneggiata

Le piogge stanno causando disagi in Toscana, dove un muro di contenimento è franato a Firenze a causa del maltempo. Il muro, posto a delimitazione di una proprietà privata, è franato questa mattina intorno alle 10.30 a causa del Maltempo in via Torre del Gallo sulle colline della città.

Un’auto in transito è stata parzialmente investita dai detriti e danneggiata, illeso il conducente. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e vigili del fuoco, che hanno eseguito verifiche di stabilità sulla parte di muro non crollata. La strada è rimasta chiusa fino alle 12.30 circa, quando è stata riaperta una singola carreggiata con senso unico alternato.

La proprietà del muro si è attivata per provvedere alla pulitura della carreggiata e alla messa in sicurezza. Sempre a causa del Maltempo questa mattina intorno alle 11 un albero e’ caduto sulla sede stradale a Pontassieve, in via Lisbona. Nessuna persona è rimasta ferita.