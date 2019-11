Maltempo Toscana: massima attenzione per la piena dell’Arno

Massima attenzione in Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana all’andamento della piena del fiume Arno, il cui colmo a Firenze è previsto nel primissimo pomeriggio: il sistema delle dighe ha regolarmente funzionato, secondo quanto previsto dalle procedure e dalle normative.

Gli scarichi degli invasi di Levane e La Penna si sono svolti secondo quanto previsto, sulla base dei rilievi e delle registrazioni dei livelli delle acque rilevati dalla rete idrometrica regionale. Va ricordato, sottolinea la Regione, che durante piene come quella attualmente in corso, il principio che informa l’attività degli operatori è che devono coincidere i livelli di entrata e di uscita delle acque dall’invaso.