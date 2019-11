Maltempo Toscana: piove in aula, protestano gli studenti al liceo a Pisa

Gli studenti del liceo scientifico ‘Filippo Buonarroti’ di Pisa denunciano la situazione di “estremo degrado” del complesso scolastico ‘Concetto Marchesi’ (che ospita anche l’istituto per geometri) dove stamani “sono state chiuse tre aule per inagibilità” a causa delle forti infiltrazioni di acqua piovana dal tetto.

Gli studenti annunciano un protesta anche per domani mattina con una possibile astensione dalle lezioni. L’edificio ospita migliaia di alunni e un ristorante universitario e versa in condizioni precarie da anni. Con il Maltempo le criticita’ strutturali emergono sempre di più.

“Infiltrazioni d’acqua dal tetto – denunciano i liceali in una nota – spifferi, finestre che non si chiudono, termosifoni non funzionanti e perfino una rampa di scale che conduce all’esterno chiusa perché allagata e dunque pericolosa. In alcune aule piove dal soffitto, ci sono chiazze di acqua sui muri”.

“Gli studenti, come i professori, come chiunque all’interno di questa struttura, sono sottoposti ad un pericolo reale e costante – proseguono -. Siamo stanchi di dover avere paura, provare ansia o disagio nel luogo dove tutti i giorni passiamo almeno cinque ore. Professori e studenti sono nella stessa barca, ma la barca sta affondando, l’acqua filtra da ogni fessura e l’unica risorsa che abbiamo per migliorare la situazione sono secchi e stracci”.