Maltempo Toscana, forte pioggia nel Pisano: danni e allagamenti in diverse zone della regione

Ancora interventi dei vigili del fuoco in Toscana dove il maltempo sta colpendo l’intera regione. I vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina per interventi nel Pisano nella zona di Cascina e Vicopisano per allagamenti e alberi pericolanti o finiti sulla sede stradale in seguito al maltempo. Dalle ore 13.00 in poi gli interventi si sono spostati nella zona della città di Pisa, San Giuliano Terme e sul litorale per alberi pericolanti o sulla sede stradale. Il totale degli interventi collegati al maltempo in provincia di oggi sono stati circa 25 fino alle ore 15.

A Piancastagnaio (Siena) una copertura composta di pannelli coibentati è stata completamente divelta dal vento e i pompieri sono intervenuti per la verifica e la messa in sicurezza. Al momento non risultano persone coinvolte. Sempre nella Toscana meridionale un forte temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, ha fatto attivare la protezione civile di Manciano (Grosseto) per la caduta di una grossa pianta che ha completamente ostruito la strada dei Pianetti, che si collega alla Sr 74. La strada dei Pianetti è stata al momento chiusa al traffico. Sul posto carabinieri, una squadra della protezione civile specializzata nel taglio e nella rimozione di piante, operai del Comune, con loro il sindaco Mirco Morini.