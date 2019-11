Maltempo Toscana: a Pisa l’ondata di piena dell’Arno passa senza danni

L’ondata di piena dell’Arno a Pisa è passata senza creare danni.

Restano chiuse oggi scuole, università, attività commerciali, ma anche altri uffici privati aperti al pubblico come banche e uffici postali.

Il livello del fiume è in lieve ma progressivo calo anche se resta sopra il secondo livello di guardia a 4,76 metri. Al picco della piena era 4,80 metri.

Il dispositivo di sicurezza predisposto ieri ha comportato, tra le altre cose, l’installazione di paratie fissate lungo le spallette in tutto il centro cittadino.

In mattinata sulla città sono previste piogge anche intense che però non dovrebbero avere conseguenze sulla portata del fiume.