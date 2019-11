Maltempo: grossa quercia cade e blocca gli abitanti nel Pratese

La caduta in strada di una grossa quercia, stasera, a causa del Maltempo in Toscana ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per ‘liberare’ alcune persone che non riuscivano più a spostarsi per via dell’ingombro della pianta. E’ successo a Carmignano (Prato).

Nell’episodio non risultano feriti ma diversi abitanti sono rimasti bloccati e non potevano piu’ circolare lungo la strada dove la quercia si e’ abbattuta. Una squadra di pompieri ha provveduto alla rimozione della pianta e a mettere in sicurezza la zona.