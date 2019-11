Maltempo Toscana: sopralluoghi sulla strada di Montenero a Livorno, chiusa per frana

Questa mattina i tecnici provinciali hanno effettuato un sopralluogo sulla Sp9, Circuito di Montenero, sulla via del Castellaccio, a Livorno nel tratto di strada interessato dal movimento franoso che da domenica sera viene tenuto sotto controllo, per verificare la situazione. Intanto per domani è previsto un ulteriore sopralluogo con i tecnici della Regione. Una situazione che al momento si presenta “abbastanza importante“, spiegano dalla Provincia, per l’estensione dell’area a rischio smottamento. Il movimento franoso interessa principalmente la scarpata tra due tornanti a circa 300 metri dal bivio con la litoranea del Romito. La strada, a scopo precauzionale, è stata chiusa al traffico veicolare e la località del Castellaccio rimane raggiungibile dal versante di Montenero. Nel frattempo, ai fini della predisposizione del progetto di intervento e della quantificazione dei costi, sottolineano ancora dalla Provincia, sono stati affidati in somma urgenza gli incarichi per le necessarie indagini geologiche e contemporaneamente sono state avviate le procedure per la richiesta di finanziamento alla Regione, nell’ambito dello stato di emergenza per i danni del Maltempo.