Maltempo Toscana, torrente esonda a Anghiari: il conducente si salva

Maltempo in Toscana, dove esonda un torrente e trascina via un’auto con a bordo un automobilista tedesco. L’uomo si è salvato, ma la vettura è stata trascinata via dalla corrente. E’ accaduto nel pomeriggio a Toppole di Anghiari (Arezzo). Mentre l’auto veniva portata via dalla piena, il conducente e’ riuscito ad uscire in tempo e a mettersi in salvo. Sul posto i carabinieri che con i vigili del fuoco hanno dato il via alle ricerche dell’auto mentre l’automobilista e’ stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Sansepolcro per accertamenti.