Maltempo, Toti a Imperia: “Nessuno sarà lasciato indietro”

“In Liguria abbiamo bisogno di un piano pluriennale per la sicurezza e le infrastrutture, abbiamo bisogno di aprire i cantieri e iniziare a lavorare subito, per aiutare le attivita’ economiche e i tanti sindaci che si stanno rimboccando le maniche per fronteggiare le emergenze. Da ponente a levante, nessuno deve essere lasciato indietro”. E’ l’obiettivo indicato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera via fb dopo un incontro presso la Prefettura di Imperia con i sindaci dei Comuni colpiti dal Maltempo e i rappresentanti delle categorie economiche.