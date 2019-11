Maltempo Trentino: ancora 4.400 le utenze prive di energia elettrica

Attualmente sono ancora 4.400 le utenze della rete Edyna prive di energia elettrica. Grazie alle operazioni in corso, in cui sono impegnate circa 300 persone di Edyna e Terna, si conta di rialimentare le utenze colpite dal disservizio nella giornata di oggi. La societa’ di distribuzione altoatesina e’ anche riuscita nella nottata di ieri a ripristinare la fornitura di energia elettrica a Brunico, San Lorenzo di Sebato e gran parte della Val Aurina utilizzando l’energia della centrale idroelettrica di Alperia a Lappago. Purtroppo alle sei di stamattina e’ seguita una nuova interruzione. Nonostante cio’ la fornitura della scorsa notte e’ servita a ripristinare i principali ripetitori della zona per garantire almeno in parte la riattivazione delle telecomunicazioni, so legge in una nota di Edyna.