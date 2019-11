Maltempo Trentino Alto Adige: pioggia a fondovalle e neve sui rilievi

Domenica caratterizzata da una forte ondata di maltempo su tutto il Trentino Alto Adige. Pioggia battente a fondovalle e neve sui rilievi mediamente attorno ai 2000 metri. In alcune zone del Trentino occidentale, in particolare in Val Rendena i fiocchi bianchi sono caduti anche a 1600 metri.

Imbiancata la localita’ turistica di Madonna di Campiglio. Spolverata di neve a Obereggen, Plan de Corones e in Val di Fassa. In flessione le temperature. A Bolzano e Trento la colonnina di mercurio si e’ attestata attorno ai 10-11 gradi.