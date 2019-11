Maltempo e neve in Trentino Alto Adige: 400 persone isolate. A Brunico senza corrente: “Paesaggio irreale” [FOTO e VIDEO]

“Qui a Brunico c’è un paesaggio irreale perché tutto è senza luce, anche i negozi, che sono chiusi. Tranne qualche piccolo esercizio di alimentari che però non ha più cibo fresco, perché è già stato tutto acquistato. Noi in casa usiamo torce elettriche, lampadine e candele. Il riscaldamento qui non funziona ma fortunatamente in casa c’è ancora un certo tepore“, ha dichiarato all’ANSA Donatella Calò, residente nel comune della val Pusteria, in Trentino Alto Adige, una delle zone maggiormente colpite dal maltempo e dalle nevicate.

In alcune frazioni del Comune di San Lorenzo in Sebato, la neve e gli alberi caduti hanno interrotto strade e linee elettriche: sono circa 400 le persone che risultano isolate. Diversi cavi sono stati tranciati dai crolli degli alberi ma il problema maggiore è la sospensione della linea elettrica di Terna tra Onies e San Lorenzo. I vigili del fuoco sono al lavoro con diversi uomini attrezzati con le motoseghe per tagliare gli alberi caduti che impediscono ai soccorritori di raggiungere le persone isolate. Sul posto anche mezzi spazzaneve ed un escavatore.

“In questo momento abbiamo due frazioni con 300 e 100 abitanti che sono senza corrente. Dobbiamo valutare come arrivare in queste zone, che con la neve bagnata e gli alberi carichi sono molto pericolose e dobbiamo ovviamente evitare di creare ulteriori situazioni di rischio per i soccorritori“, spiega all’ANSA il sindaco di San Lorenzo in Sebato, Martin Ausserdorfer. “Non ci sono particolari situazioni di criticità e grazie ad internet, Whatsapp ed al passaparola siamo in contatto con molte delle persone ancora isolate. Dobbiamo però cercare di riportare la corrente elettrica e riaprire le strade. Purtroppo entro la giornata di oggi sarà molto complicato perché la situazione nei boschi è pericolosa, quindi i tempi di ripristino non sono ancora certi. Tutti quanti, anche moltissimi volontari, stanno aiutando come possono, c’è grande motivazione e solidarietà. Dopodiché queste sono leggi della natura che possiamo solo rispettare“.

Maltempo: linea ferroviaria Pusteria ancora chiusa

“La linea ferroviaria della Val Pusteria rimarrà chiusa anche stasera sulla tratta tra Fortezza e Lienz (A) a causa di linee elettriche interrotte, per masse di neve e tronchi d’alberi sui binari“, così la società Sta – Strutture Trasporto Alto Adige SpA. È stato organizzato un servizio sostitutivo con autobus, che però non ha avuto l’effetto desiderato, visto che dopo le forti nevicate in Val Pusteria diverse strade sono bloccate e si sono creati ingorghi e ritardi nel traffico stradale, fa sapere la Sta in una nota.