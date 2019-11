Maltempo Trentino Alto Adige: strade chiuse e servizi sospesi, situazione monitorata dalla protezione civile

Qualche ora di tregua in Alto Adige prima della nuova intensa perturbazione che nella tarda serata di oggi dovrebbe portare neve oltre i 1.000 metri e pioggia a fondovalle. Come apprende l’AGI, a Brunico in Val Pusteria nella giornata odierna la corrente è stata fornita regolarmente. La viabilità sulle strade resta molto difficile e attualmente sono una quarantina le strade, soprattutto provinciali e comunali, ad essere impraticabili per smottamenti, valanghe e caduta di alberi. La neve caduta copiosamente, fenomeno abbastanza raro per metà novembre anche per l’Alto Adige, ha causato disservizi anche al servizio pubblico di autobus. Già sospesi diversi collegamenti locali che da fondovalle portano in montagna oppure servizi di linea nelle valli (per esempio, la Dobbiaco-Cortina) oppure in Val Badia. Questa sera le tratte Nightliner della Val d’Isarco, Val Pusteria e zona Sciliar, sono stati sospese. Tra Brunico e Fortezza la circolazione dei treni è parziale, mentre la tratta San Candido – Lienz (Austria) è chiusa e a seguito della viabilità critica non è stato attivato il servizio con autobus sostitutivi.

Situazione monitorata dalla protezione civile: in val di Non rischio schianto alberi, precipitazioni dalla sera

In Trentino, centinaia di uomini della protezione civile sono al lavoro per ripristinare la viabilità ordinaria e monitorare reti elettriche, corsi d’acqua e dighe, che al momento però non destano particolare preoccupazione. Il punto della situazione è stato fatto in mattinata nella sala operativa della Protezione civile a Trento. Al termine della riunione, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, si è recato in val di Fassa per un sopralluogo ad alcune delle zone più colpite ieri dal maltempo, per visionare i lavori sulle strade e lo sgombero degli alberi caduti. Le condizioni più critiche si registrano attualmente in val di Sole, val di Fassa e soprattutto in val di Non, dove la neve è caduta maggiormente e dove è forte il pericolo di schianto di alberi, nella zona di Taio in particolare. Meteotrentino ha annunciato che a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 12 di domani sono previste nuove forti precipitazioni, più abbondanti ad est, in attenuazione dal pomeriggio di domani. Il limite della neve sarà all’inizio attorno ai 1.000-1.200, per poi salire fino a 1.800, specie sui settori orientali.