Maltempo Trentino, domani scuole chiuse a Brunico: ancora problemi di luce

L’ energia elettrica a Brunico e dintorni non è stabile. Il consumo deve essere ridotto al minimo: è questo l’appello dei vigili del fuoco della cittadina altoatesina. A Brunico domani venerdì le scuole e gli asili rimarranno chiusi. Si’ avverra’ così, almeno per Brunico, la fake news che circolava sui social media della chiusura delle scuole domani in tutta la val Pusteria. Il blackout, che con brevi interruzioni dura ormai un giorno e mezzo, sta causando forti disagi ai contadini nella mungitura del bestiame, come anche nella lavorazione del latte nelle latterie sociali.