Maltempo Trentino: grotta allagata, 5 escursionisti bloccati

Soccorritori in azione in Trentino per trarre in salvo 5 escursionisti rimasti bloccati per tutta la notte nella grotta del Bus del Diaol, nella zona di Moletta di Arco.

Due sono già stati recuperati: complessivamente sono in buone condizioni.

Il gruppo è stato sorpreso dall’innalzamento delle acque causato dalle forti piogge di ieri.